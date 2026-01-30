Главу Nvidia не узнали на продуктовом рынке в Шанхае

Дженсен Хуанг (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Гендиректора ведущего разработчика чипов для искусственного интеллекта (ИИ) компании Nvidia Дженсена Хуанга не узнали продавцы во время его визита на продуктовый рынок в Шанхае, пишет South China Morning Post.

Как сообщает издание, 24 января Хуанг посетил рынок Цзиндэ в районе Луцзяцзуй, где купил уличные закуски и фрукты, расплатившись через мобильное приложение. В одном из магазинов он приобрел каштаны и засахаренные фрукты на 65 юаней (около 708 руб.) и вручил владельцу китайский новогодний конверт с 600 юанями (около 6540 руб.). Продавец позже рассказал, что не сразу понял, что перед ним глава Nvidia, несмотря на внимание окружающих.

Также Хуанг вручил новогодние конверты еще нескольким торговцам. По данным издания, после его визита к отдельным точкам вырос интерес со стороны покупателей.

В декабре Financial Times выбрало главу Nvidia человеком года. Свой выбор FT объяснило тем, что Хуанг стал «движущей силой масштабного бума ИИ, способного изменить мировую экономику».

Бизнесмен в интервью изданию назвал Nvidia «одной из самых значимых технологических компаний в истории». По его словам, компьютерная технология, на изобретение которой было потрачено 30 лет, в настоящий момент коренным образом меняет всю вычислительную технику.