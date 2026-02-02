 Перейти к основному контенту
Мурашко сообщил об итогах неонатального скрининга новорожденных

Мурашко сообщил об итогах неонатального скрининга новорожденных за 2025 год
Фото: Иван Юдин / ТАСС
Фото: Иван Юдин / ТАСС

В 2025 году обследование в рамках расширенного неонатального скрининга прошли все новорожденные. У 661 из них выявили диагноз врожденного или наследственного заболевания, написал глава Минздрава Михаил Мурашко в статье на сайте KP.RU.

У 433 из них обнаружили наследственные болезни обмена веществ, у 117 — первичный иммунодефицит, а у 111 — спинальную мышечную атрофию.

С начала 2026 года диагноз врожденного или наследственного заболевания подтвердили у 12 новорожденных: наследственные болезни обмена веществ выявили у восьми детей, спинальную мышечную атрофию — у двоих, еще у двоих — первичный иммунодефицит.

«Исследование позволит на ранней стадии выявить заболевание и начать лечение еще до появления симптомов», — заявил министр.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Неонатальный скрининг — это обследование новорожденного в первые дни его жизни для раннего выявления серьезных врожденных и наследственных заболеваний.

По словам Мурашко, всем детям с выявленным врожденным заболеванием оказывает помощь фонд «Круг добра». Он обеспечивает их необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Кроме того, с 2026 года бесплатно по полису ОМС будут производить неинвазивный пренатальный скрининг — высокоточный метод оценки здоровья будущего ребенка по венозной крови матери. Фрагменты ДНК эмбриона уже в первом триместре беременности циркулируют в крови матери, новая технология позволяет по анализу крови из вены будущей мамы выявлять хромосомные аномалии у плода.

Персоны
Александра Озерова
Михаил Мурашко новорожденные заболевания медицина
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
