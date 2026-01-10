В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство поручило Минздраву разработать и внедрить генетическое тестирование россиян, планирующих беременность. Это следует из утвержденного кабмином плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. План содержит 129 мероприятий, распределенных между восемью разделами.

В пункте под № 65 указано, что Минздрав должен до конца 2026 года представить правительству «предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга с применением программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности».

Следующим в документе идет поручение организовать и провести в стране до конца 2030 года «расширенный неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания» — в результате обследованием должны быть охвачены ежегодно не менее 95% новорожденных. Региональные органы обязаны отчитываться о достигнутом показателе Минздраву.

В России всех младенцев обследуют бесплатно для раннего выявления (до развития симптомов) наследственных и врожденных заболеваний: с 2023 года в перечень включены 36 патологий, в том числе наследственные болезни обмена веществ, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия. Подобный скрининг новорожденного проводится только при наличии письменного согласия родителя или законного представителя ребенка.

Однако до сих пор нет единой госпрограммы обследования будущих родителей для оценки рисков рождения ребенка с наследственными заболеваниями. Пара, планирующая беременность, может пройти подобное тестирование по собственной инициативе и за свой счет.