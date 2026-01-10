 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство поручило Минздраву разработать и внедрить генетическое тестирование россиян, планирующих беременность. Это следует из утвержденного кабмином плана мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. План содержит 129 мероприятий, распределенных между восемью разделами.

В пункте под № 65 указано, что Минздрав должен до конца 2026 года представить правительству «предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга с применением программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности».

Следующим в документе идет поручение организовать и провести в стране до конца 2030 года «расширенный неонатальный скрининг на наследственные и врожденные заболевания» — в результате обследованием должны быть охвачены ежегодно не менее 95% новорожденных. Региональные органы обязаны отчитываться о достигнутом показателе Минздраву.

В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка в России
Общество

В России всех младенцев обследуют бесплатно для раннего выявления (до развития симптомов) наследственных и врожденных заболеваний: с 2023 года в перечень включены 36 патологий, в том числе наследственные болезни обмена веществ, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия. Подобный скрининг новорожденного проводится только при наличии письменного согласия родителя или законного представителя ребенка.

Однако до сих пор нет единой госпрограммы обследования будущих родителей для оценки рисков рождения ребенка с наследственными заболеваниями. Пара, планирующая беременность, может пройти подобное тестирование по собственной инициативе и за свой счет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Денис Малышев
правительство Минздрав новорожденные генетика
Материалы по теме
WSJ узнала, как в США «богатые создают генетическую суперкасту»
Общество
Путин распорядился создать национальный центр генетического материала
Технологии и медиа
ФСБ обвинила американца в передаче США данных для генетического скрининга
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов Общество, 12:23
Россиянин Демин установил рекорд среди новичков «Бруклина» в НБА Спорт, 12:20
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей Общество, 12:04
Все, везде и сразу. За что китайская молодежь обожает платформу BilibiliПодписка на РБК, 12:01
Названы 10 самых богатых людей мира Инвестиции, 12:01
Признаки восстановления: погрузка РЖД в 2026 году может перейти к ростуПодписка на РБК, 12:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Овечкин впервые за два месяца забросил шайбы в трех матчах подряд Спорт, 11:57
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
В аэропорту Пулково задержали 28 рейсов Общество, 11:43
Буст для организма: что говорит наука о микробиомной диетеПодписка на РБК, 11:35
Пара Ефимова — Митрофанов второй раз подряд выиграла чемпионат США Спорт, 11:34
Когда удовольствие пропадает: что такое ангедония и чем она опасна Образование, 11:10
В Бердянске три многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА Политика, 11:05