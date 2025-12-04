Вызовы роботизации: какие люди и машины нужны промышленности

Фото: Shutterstock

За последние семь лет производительность в России выросла на 8,2%, причем в последние два года темпы ускорились до 2,7% в год, по данным Федерального центра компетенций. Примечательно, что показатель растет даже на фоне структурных вызовов, включая дефицит кадров в ключевых отраслях. Это свидетельствует о том, что компании, сталкиваясь с нехваткой сотрудников, активнее ищут резервы для внутренней оптимизации, инвестируя в технологии и пересматривая бизнес-процессы.

Однако рост за счет экстенсивных факторов быстро исчерпывается. На нынешнем этапе развития экономики сохранение долговременного тренда на увеличение производительности возможно только при одновременной реализации проектов, касающихся культуры непрерывных улучшений, инвестиций в человеческий капитал, а также автоматизации и роботизации. Методы бережливого производства, основанные на таком подходе, внедряются в российских компаниях с помощью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Эту работу проводят специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) — помогают предприятиям выстроить процессы еще до того, как те перейдут к этапу дорогостоящей технической модернизации.

По данным ФЦК, даже частичное внедрение роботов на отдельных участках способно оптимизировать численность персонала и снизить операционные издержки на 40%. Полная автоматизация позволяет высвободить до 80% сотрудников. Эти процессы набирают обороты: по данным Минпромторга России, сейчас в стране на каждые 10 тыс. работников приходится 29 промышленных роботов, притом что всего годом ранее этот показатель составлял 19, а еще четыре года назад — десять. Планируется, что к 2030 году при поддержке нацпроекта «Средства производства и автоматизации» Россия войдет в топ-25 стран-лидеров по плотности промышленной роботизации, а на 10 тыс. сотрудников будет приходиться 145 промроботов.

Переоснащению производств способствует господдержка направления. Одна из ключевых ее мер — «промышленный кешбэк» в размере 20% от стоимости робототехнического комплекса. Также доступны льготный заем и лизинг. Совокупное госфинансирование может достигать 30–40% от стоимости оборудования, а для российских роботов, входящих в соответствующий реестр промпродукции, — до 50%.

При этом в 2024 году крупнейшими потребителями промышленных роботов в России, по данным исследования рынка промышленной робототехники 2025 года университета «Иннополис», стали предприятия фармацевтической отрасли (35%), пищевой промышленности (25%), автомобилестроения (15%), а также металлургии и машиностроения (15%).

Рост внедрения промышленных роботов в этих отраслях обусловлен сочетанием общеэкономических трендов: в условиях дефицита кадров и стратегии на импортозамещение автоматизация стала ключевым инструментом для сохранения конкурентоспособности. При этом каждая из отраслей-лидеров имеет свои собственные драйверы роботизации: фармацевтика и пищепром делают ставку на автоматизацию процессов для устранения «человеческого фактора» при обеспечении стерильности и соответствия жестким стандартам качества продукции. Автопроизводители, исторические лидеры роботизации, продолжают модернизацию для выпуска новых моделей в изменившихся рыночных условиях, а металлургия и машиностроение активно внедряют роботов прежде всего для повышения точности в таких сложных операциях, как сварка и обработка материалов, где требуется высочайшее постоянство и повторяемость.

Росту роботизации в российской промышленности будет способствовать переход от единичного внедрения манипуляторов к созданию полноценных автоматизированных производственных систем. Роботы включаются в состав автоматизированных линий, АСУ ТП и MES-систем, становясь элементами единой цифровой архитектуры предприятия. Такая интеграция позволяет управлять производственными потоками в реальном времени, сокращать издержки и повышать качество, а также преодолевать кадровые и технологические ограничения.

Между тем активное распространение роботов создает и новый вызов — нехватку людей, которые разбираются в этой сфере. Сегодня в России наблюдается дефицит как разработчиков умных машин, так и квалифицированных сервисных специалистов для поддержки и обслуживания уже внедренного оборудования. Отрасли, по данным исследования университета «Иннополис», необходимо около 12–15 тыс. человек, конструирующих роботов, и около 20 тыс. специалистов по их интеграции. Этот кризис кадров указывает на значительный потенциал для развития совершенно нового сегмента услуг — подготовки и сервисного сопровождения роботизированных систем.