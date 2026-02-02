 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава Минздрава пояснил, как и кому будет помогать ИИ при обследованиях

Глава Минздрава назвал роли искусственного интеллекта при обследованиях
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В России для анализа медицинских обследований пациентов в ходе диспансеризаций и профосмотров внедрят системы искусственного интеллекта, средства на это уже включены в нормативы финансовых затрат, написал глава Минздрава Михаил Мурашко в статье на сайте KP.RU.

ИИ-технологии будут применять при работе с маммограммами, рентгеновскими и КТ-снимками органов грудной клетки, ЭКГ и колоноскопиями, а также на приемах у терапевтов и врачей профилактической медицины.

Затраты на использование программного обеспечения с искусственным интеллектом включат в расчет финансовых затрат на профилактические осмотры и диспансеризации. Кроме того, отдельно будут закреплены нормативы финансовых затрат на телемедицину, то есть дистанционные консультации — как для взаимодействия между врачами, так и для дистанционного приема пациентов.

«Это повысит доступность специализированной помощи, особенно для маломобильных граждан и жителей удаленных территорий, а также сократит сроки ожидания консультаций», — написал Мурашко.

Мурашко рассказал о расширении доступности диспансеризации для инвалидов
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2026 году финансирование программы государственных гарантий увеличат на 9,7% — она составит 4 трлн руб. Средний подушевой норматив финансирования обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году составил почти 25 тыс. руб.

Мурашко отметил, что если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, то он получит его в необходимом объеме бесплатно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Михаил Мурашко искусственный интеллект анализы медицина ОМС
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
Материалы по теме
Мурашко заявил об историческом минимуме детской смертности в России
Общество
Мурашко рассказал о расширении доступности диспансеризации для инвалидов
Общество
Мурашко сообщил о повышении среднего возраста материнства в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Синоптик рассказал о самом морозном дне зимы в Москве Город, 07:49
Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Старый Оскол Политика, 07:41
Глава Минздрава пояснил, как и кому будет помогать ИИ при обследованиях Общество, 07:30
«Не удивлюсь оценке $2 трлн». Сделает ли SpaceX 2026-й годом IPOПодписка на РБК, 07:30
Синоптики предупредили об аномально-холодной погоде в Москве Общество, 07:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В аэропорту Орландо из-за холода сработала пожарная тревога Общество, 07:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Короли мира. Доходы CEO растут в 40 раз быстрее, чем у обычных работниковПодписка на РБК, 07:01
Мурашко рассказал о двух новых анализах для женщин по ОМС Общество, 07:01
Пять аэропортов России возобновили полеты после ограничений Политика, 06:33
Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге Политика, 06:19
В Думе предложили обязать взыскивать выплаты по ОСАГО с виновников Общество, 06:05
При атаке БПЛА пострадали три многоквартирных дома в Старом Осколе Политика, 05:42
На Солнце после 17 мощных выбросов произошла вспышка высшего X-класса Общество, 05:29