Глава Минздрава пояснил, как и кому будет помогать ИИ при обследованиях

Михаил Мурашко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В России для анализа медицинских обследований пациентов в ходе диспансеризаций и профосмотров внедрят системы искусственного интеллекта, средства на это уже включены в нормативы финансовых затрат, написал глава Минздрава Михаил Мурашко в статье на сайте KP.RU.

ИИ-технологии будут применять при работе с маммограммами, рентгеновскими и КТ-снимками органов грудной клетки, ЭКГ и колоноскопиями, а также на приемах у терапевтов и врачей профилактической медицины.

Затраты на использование программного обеспечения с искусственным интеллектом включат в расчет финансовых затрат на профилактические осмотры и диспансеризации. Кроме того, отдельно будут закреплены нормативы финансовых затрат на телемедицину, то есть дистанционные консультации — как для взаимодействия между врачами, так и для дистанционного приема пациентов.

«Это повысит доступность специализированной помощи, особенно для маломобильных граждан и жителей удаленных территорий, а также сократит сроки ожидания консультаций», — написал Мурашко.

В 2026 году финансирование программы государственных гарантий увеличат на 9,7% — она составит 4 трлн руб. Средний подушевой норматив финансирования обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году составил почти 25 тыс. руб.

Мурашко отметил, что если пациенту потребуется лечение, которое превышает эту сумму, то он получит его в необходимом объеме бесплатно.