Общество⁠,
0

Преподаватель лицея выпорол ученика ремнем перед одноклассниками

Прокуратура начала проверку инцидента в лицее, где педагог избил ученика ремнем
Фото: МАОУ «Лицей №161» г. Уфа
Фото: МАОУ «Лицей №161» г. Уфа

Прокуратура Башкирии начала проверку инцидента в уфимском лицее № 161, где преподаватель избил ученика 7-го класса ремнем. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в одном из лицеев Уфы преподаватель решил «воспитать» школьника и побил его ремнем, связав руки.

Затем педагог ударил его ногой под смех одноклассников, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале «Новости. Уфа Башкортостан». Одноклассники ученика рассказали, что он матерился и мешал проводить урок.

Число самоубийств среди школьников в Японии достигло рекордного уровня
Общество
Фото:Mark Cator / Global Look Press

После обнаружения ролика прокуратура занялась проверкой исполнения законодательства об образовании. Она также оценит действия учителя и других сотрудников лицея. Если ведомство выявит, что действия были неправомерными, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

РБК обратился за комментарием в администрацию лицея №161.

В октябре 2025 года в селе Поселье в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, который перерос в драку. В результате инцидента школьник получил телесные повреждения: у него оказались сломаны кости руки.

Издание 72.ру сообщало, что подросток играл с водяным пистолетом, стрелял в педагога и провоцировал его. В ответ преподаватель сделал школьнику подзатыльник, а после отвел его в раздевалку, где и произошла потасовка. Ученик, по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, бил педагога по затылку и душил его.

