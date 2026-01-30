МИД направил ФРГ ноту из-за ареста россиянина, отправлявшего грузы в ЛДНР
Москва направила Берлину ноту в связи с арестом россиянина, обвиненного в поставке грузов на Донбасс, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
Российская сторона также потребовала предоставить консульский доступ к задержанному.
«Нотой запросили у Берлина объяснение, кто на каком основании вынес подобное определение <...> Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов», — сказала она.
Россиянина Сурена Аваджана арестовали 21 января, вместе с ним был задержан гражданин Германии Фалько Х. По данным прокуратуры, с 2016 года они занимали ключевые должности в организации, занимающейся транспортировкой грузов, медицинского оборудования и беспилотников для ополченцев Донецкой и Луганской республик. Аваджана также обвиняют в переводе в республики €14 тыс.
Им вменяют уголовную статью о поддержке иностранных террористических организаций.
