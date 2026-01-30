 Перейти к основному контенту
0

МИД направил ФРГ ноту из-за ареста россиянина, отправлявшего грузы в ЛДНР

МИД направил ФРГ ноту в связи с арестом россиянина, отправлявшего грузы в ЛДНР
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Москва направила Берлину ноту в связи с арестом россиянина, обвиненного в поставке грузов на Донбасс, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Российская сторона также потребовала предоставить консульский доступ к задержанному.

«Нотой запросили у Берлина объяснение, кто на каком основании вынес подобное определение <...> Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов», — сказала она.

Во Франции задержали членов организации «SOS Донбасс»
Политика
Анна Новикова

Россиянина Сурена Аваджана арестовали 21 января, вместе с ним был задержан гражданин Германии Фалько Х. По данным прокуратуры, с 2016 года они занимали ключевые должности в организации, занимающейся транспортировкой грузов, медицинского оборудования и беспилотников для ополченцев Донецкой и Луганской республик. Аваджана также обвиняют в переводе в республики €14 тыс.

Им вменяют уголовную статью о поддержке иностранных террористических организаций.

Александра Озерова
Германия ФРГ Мария Захарова МИД Донбасс арест
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
