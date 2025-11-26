Во Франции задержали членов организации «SOS Донбасс»
Во Францию арестовали основательницу «SOS Донбасс» россиянку Анну Н. и еще нескольких членов организации по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Le Parisien.
Под стражу также поместили главу организации 50-летнего француза Венсана П. Их задержали 17 ноября и предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства, и заговоре с целью совершения преступления. Оба подозреваемых отрицают предъявленные обвинения.
Также был задержан член ассоциации гражданин Украины Вячеслав П., его подозревают в проведении пропагандистской деятельности во Франции, порче государственной собственности в связи с иностранным государством и преступном сговоре. По данным издания, он развесил по Парижу плакаты с надписью: «Французы, помните, что сделал для вас русский солдат».
Адвокат Вячеслава Жюльен Роэланс рассказал Le Parisien, что эти обвинения «абсурдны» и нарушают свободу слова.
На сайте организации «SOS Донбасс» говорится, что члены ассоциации «информируют людей о ситуации на Донбассе» и занимаются гуманитарной деятельности — организуют сборы средств и доставку вещей первой необходимости в регион.
«РИА Новости» сообщило, что Новикова сотрудничала с агентством в качестве внештатного стрингера.
По данным Le Parisien, правоохранительные органы несколько месяцев вели слежку за членами организации.
