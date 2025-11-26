 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Во Франции задержали членов организации «SOS Донбасс»

Во Франции по обвинению в шпионаже задержали членов организации «SOS Донбасс»

Во Францию арестовали основательницу «SOS Донбасс» россиянку Анну Н. и еще нескольких членов организации по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Le Parisien.

Под стражу также поместили главу организации 50-летнего француза Венсана П. Их задержали 17 ноября и предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства, и заговоре с целью совершения преступления. Оба подозреваемых отрицают предъявленные обвинения.

Также был задержан член ассоциации гражданин Украины Вячеслав П., его подозревают в проведении пропагандистской деятельности во Франции, порче государственной собственности в связи с иностранным государством и преступном сговоре. По данным издания, он развесил по Парижу плакаты с надписью: «Французы, помните, что сделал для вас русский солдат».

Адвокат Вячеслава Жюльен Роэланс рассказал Le Parisien, что эти обвинения «абсурдны» и нарушают свободу слова.

Семейную пару россиян задержали в Австралии по подозрению в шпионаже
Политика
Кира и Игорь Королевы

На сайте организации «SOS Донбасс» говорится, что члены ассоциации «информируют людей о ситуации на Донбассе» и занимаются гуманитарной деятельности — организуют сборы средств и доставку вещей первой необходимости в регион.

«РИА Новости» сообщило, что Новикова сотрудничала с агентством в качестве внештатного стрингера.

По данным Le Parisien, правоохранительные органы несколько месяцев вели слежку за членами организации.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
Франция организация гуманитарная помощь арест
Материалы по теме
Семейную пару россиян задержали в Австралии по подозрению в шпионаже
Политика
Суд в Германии приговорил трех мужчин за шпионаж в пользу России
Политика
ВС дал другое наказание осужденному за шпионаж в 1951 году японцу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 08:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 08:00
Сигналы от судов: где компании рискуют потерять налоговые льготы и вычетыПодписка на РБК, 08:08
Для развития Арктики начали прорабатывать идею создания новой корпорации
РАДИО
 Экономика, 08:01
«Китайский SWIFT» делает революцию в расчетах. Что это значит для РоссииПодписка на РБК, 08:01
Китай поддержал переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 07:58
Трамп рассказал, насколько сократился первоначальный план США по Украине Политика, 07:50
Два человека пострадали при массированной атаке дронов на Чебоксары Политика, 07:43
Во Франции задержали членов организации «SOS Донбасс» Политика, 07:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:36
Над Россией за ночь сбили 33 украинских беспилотника Политика, 07:33
Москвичей предупредили о сырой погоде со снегом до конца недели Общество, 07:22
«Война налогам». Как Роберт Кийосаки дошел до долгов в $1,2 млрдПодписка на РБК, 07:00
Суд в Дубае вынес «беспрецедентный» вердикт против РоссииПодписка на РБК, 07:00
В аэропорту Геленджика возобновили полеты Политика, 06:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46