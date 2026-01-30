 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Белоусов сообщил о продвижении на Времевском направлении

Белоусов: рссийские военные продвигаются на Времевском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные уверенно продвигаются на Времевском направлении, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Времевском направлении», — сказал он, обращаясь к солдатам, сообщает Минобороны России. 

Российские войска заняли три села в Запорожской области и ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.

Минобороны сообщило о занятии поселка Бересток в ДНР и населенных пунктов Терноватое и Речное в Запорожской области

Александра Озерова
Андрей Белоусов Вооруженные силы российская армия Запорожская область ДНР
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
