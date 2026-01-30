Белоусов сообщил о продвижении на Времевском направлении
Российские военные уверенно продвигаются на Времевском направлении, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Времевском направлении», — сказал он, обращаясь к солдатам, сообщает Минобороны России.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Минобороны сообщило о занятии поселка Бересток в ДНР и населенных пунктов Терноватое и Речное в Запорожской области
