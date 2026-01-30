Российские войска заняли Терноватое и Бересток
Российские войска заняли населенный пункт Терноватое в Запорожской области и Бересток в ДНР.
Терноватое — село на западном берегу реки Гайчур, находится на границе с Днепропетровской областью. Через него проходит железная дорога, связывающая районные центры Пологи и Покровское.
До начала военной операции в Терноватом проживало более 1400 человек.
Бересток - небольшое село к югу от Константиновки. Одно время было частью этого города, однако в 1999 году получило статус отдельного населенного пункта.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля