Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли Терноватое и Бересток

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись вдоль границы с Днепропетровской областью
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска заняли населенный пункт Терноватое в Запорожской области и Бересток в ДНР.

Терноватое — село на западном берегу реки Гайчур, находится на границе с Днепропетровской областью. Через него проходит железная дорога, связывающая районные центры Пологи и Покровское.

До начала военной операции в Терноватом проживало более 1400 человек.

Бересток - небольшое село к югу от Константиновки. Одно время было частью этого города, однако в 1999 году получило статус отдельного населенного пункта.

Материал дополняется

