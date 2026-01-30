 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам

Следственный комитет предъявил обвинения Роберту Бровди
Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Бровди
Роберт Бровди (Фото: Dirk Zengel / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Следственный комитет предъявил обвинения по 46 эпизодам преступлений командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (позывной «Мадьяр»). Об этом доложили председателю СК Александру Бастрыкину следователи во время оперативного совещания в Донецке, сообщила пресс-служба ведомства.

«В отношении командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с учетом дополнительно установленных обстоятельств вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении. По данным следствия, действия подчиненных ему подразделений привели к гибели мирных жителей. Также во время терактов был причинен ущерб гражданской инфраструктуре.

СК предъявил обвинения командиру беспилотных сил ВСУ Мадьяру
Политика
Роберт&nbsp;Бровди

Роберт Бровди вступил в ряды ВСУ в 2022 году. Позднее он создал дроновое подразделение ВСУ под названием «Птицы Мадьяра». Оно занимается воздушной разведкой, патрулированием линии фронта, корректировкой артиллерии, атаками дронами-камикадзе и прицельным сбросом взрывчатки с беспилотников.

В ноябре 2024 года российские военные в результате удара реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Торнадо» по пункту «Птиц Мадьяра» уничтожили 66 украинских операторов БПЛА, которые находились в селе Журавка Харьковской области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Следственный комитет ВСУ обвинения преступления теракт дроны
Материалы по теме
ВС России нанесли удар по местам запуска ВСУ дронов дальнего действия
Политика
Минобороны сообщило о поражении «Геранью» вертолетов ВСУ
Общество
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом Политика, 13:50
Bloomberg рассказал о «драме наследства» в самой богатой семье Швеции Общество, 13:49
Цена серебра рухнула на 17% и опустилась ниже $100 за унцию Инвестиции, 13:45
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов Политика, 13:45
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
Россияне стали чаще планировать отдых за границей на 23 февраля и 8 марта Недвижимость, 13:36
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана Спорт, 13:33
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ Общество, 13:32
Минюст США конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix Крипто, 13:24
СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам Политика, 13:24
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном Технологии и медиа, 13:21
Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов Общество, 13:18
Орешкин заявил, что Запад использует финансовую систему как оружие Финансы, 13:18
Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике Экономика, 13:13