СК предъявил обвинения командиру БПЛА ВСУ Бровди по 46 эпизодам

Роберт Бровди (Фото: Dirk Zengel / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Следственный комитет предъявил обвинения по 46 эпизодам преступлений командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (позывной «Мадьяр»). Об этом доложили председателю СК Александру Бастрыкину следователи во время оперативного совещания в Донецке, сообщила пресс-служба ведомства.

«В отношении командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с учетом дополнительно установленных обстоятельств вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении. По данным следствия, действия подчиненных ему подразделений привели к гибели мирных жителей. Также во время терактов был причинен ущерб гражданской инфраструктуре.

Роберт Бровди вступил в ряды ВСУ в 2022 году. Позднее он создал дроновое подразделение ВСУ под названием «Птицы Мадьяра». Оно занимается воздушной разведкой, патрулированием линии фронта, корректировкой артиллерии, атаками дронами-камикадзе и прицельным сбросом взрывчатки с беспилотников.

В ноябре 2024 года российские военные в результате удара реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Торнадо» по пункту «Птиц Мадьяра» уничтожили 66 украинских операторов БПЛА, которые находились в селе Журавка Харьковской области.