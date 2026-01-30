Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов
«Ранее судебный процесс был связан с тем, что права на всю мою музыку были «бесхозными», а теперь правами управляет Первое музыкальное издательство. И оно сейчас упорядочивает использование прав на мою музыку», — рассказал он РБК.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд временно запретил распространять и скачивать песню Рыбникова «Бу-ра-ти-но» и 247 других его композиций из-за судебного спора с Apple Inc.
Под запрет, по сведениям ТАСС, попали песни из советских фильмов, включая «Вертолет» из фильма «Шла собака по роялю», «Картины» из фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли», «Романс» из фильма «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Сокровища Флинта» из картины «Остров сокровищ», «Лестница в небо» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».
