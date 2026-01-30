Владелец прав на музыку из «Юноны и Авось» Рыбников подписал соглашение с Apple

Автор музыки для «Юноны и Авось» подписал соглашение с Apple после судов

Композитор Алексей Рыбников сообщил РБК, что информация о запрете на скачивание его музыки из Apple Music, а также о предстоящем суде с компанией устаревшая. По его словам, с организацией заключено мировое соглашение.

Алексей Рыбников (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

«Ранее судебный процесс был связан с тем, что права на всю мою музыку были «бесхозными», а теперь правами управляет Первое музыкальное издательство. И оно сейчас упорядочивает использование прав на мою музыку», — рассказал он РБК.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд временно запретил распространять и скачивать песню Рыбникова «Бу-ра-ти-но» и 247 других его композиций из-за судебного спора с Apple Inc.

Под запрет, по сведениям ТАСС, попали песни из советских фильмов, включая «Вертолет» из фильма «Шла собака по роялю», «Картины» из фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли», «Романс» из фильма «Сказки, сказки, сказки Старого Арбата», «Сокровища Флинта» из картины «Остров сокровищ», «Лестница в небо» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».