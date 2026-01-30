Охранникам предложили давать боевое оружие для защиты объектов от дронов
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий право частных охранных предприятий (ЧОП) временно получать в пользование боевое стрелковое оружие для охраны объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, в настоящее время охрану более 80% объектов ТЭК в России осуществляют именно ЧОПы.
«Только с начала 2024 года зафиксировано более 920 [террористических атак] на объекты ТЭК. Практика показывает, что против таких угроз одним из наиболее результативных средств является стрелковое автоматическое оружие», — написал Пискарев в телеграм-канале.
Депутат полагает, что предоставление боевого стрелкового оружия ЧОП на период проведения военной операции усилит антитеррористическую защиту объектов и безопасность людей, работающих на них. «Контроль за законностью оборота оружия будет осуществлять Росгвардия», — заключил Пискарев.
