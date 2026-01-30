В России с февраля на 5,6% вырастут более 40 выплат
С 1 февраля в России будут проиндексированы на 5,6% более 40 выплат, пособий и компенсаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил, что размер выплат увеличится исходя из фактического индекса потребительских цен за 2025 год. Согласно постановлению председателя правительства Михаила Мишустина, с февраля будут проиндексированы ежемесячные пособия для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцев, Героев России, Героев Труда и инвалидов. Также вырастет размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится до 28,5 тыс. руб. Женщины со званием «Мать-героиня» в феврале получат выплату в размере 76,5 тыс. руб.
Вырастет размер и материнского капитала: на первого ребенка — 728,9 тыс. руб., на второго — 234,3 тыс. руб. «Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 963,2 тыс. руб.», — сказал Володин.
Также с февраля пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную надбавку к фиксированной страховой пенсии. С начала 2026 года выплату проиндексировали на 7,6%. Ее размер увеличился до 9584,69 руб.
