В России с февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 соцвыплат, включая единовременное пособие при рождении ребенка, — оно вырастет до 28,5 тыс. руб. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Единовременное пособие при рождении малыша <…> теперь составит 28,5 тыс. руб.», — рассказал он на заседании правительства (цитата по пресс-службе кабмина).

В прошлом году пособие по рождению ребенка составило 26 941,71 руб. Данная выплата не зависит от дохода, трудоустройства или очередности рождения, выплачивается на каждого ребенка. Оформить ее может любой родитель новорожденного.

Мишустин добавил, что индексация — по уровню потребительской инфляции прошлого года — затронет широкий спектр мер социальной поддержки, в том числе вырастут выплаты женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня», до 76,5 тыс. руб.