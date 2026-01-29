 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Воспитание детей⁠,
0

В России с февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка

Сюжет
Воспитание детей
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 соцвыплат, включая единовременное пособие при рождении ребенка, — оно вырастет до 28,5 тыс. руб. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Единовременное пособие при рождении малыша <…> теперь составит 28,5 тыс. руб.», — рассказал он на заседании правительства (цитата по пресс-службе кабмина).

Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В прошлом году пособие по рождению ребенка составило 26 941,71 руб. Данная выплата не зависит от дохода, трудоустройства или очередности рождения, выплачивается на каждого ребенка. Оформить ее может любой родитель новорожденного.

Мишустин добавил, что индексация — по уровню потребительской инфляции прошлого года — затронет широкий спектр мер социальной поддержки, в том числе вырастут выплаты женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня», до 76,5 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Михаил Мишустин пособие Дети правительство индексация
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
В Госдуме предложили изменить правила перехода детей на семейное обучение
Общество
Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала
Политика
Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
ЕС ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Полунина Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятки Политика, 16:15
Обзор аналитических инструментов: Amplitude, Mixpanel, «Яндекс DataLens» Образование, 16:11
МТС Exolve представил умных роботов на базе нейросетей для бизнеса Пресс-релиз, 16:08
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов Общество, 16:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В России с февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка Политика, 15:59
Кроссовер Haval H7 обновится после почти года продаж в России Авто, 15:58
«Золотая сотня» квартир в Москве за год подешевела до ₽153 млрд Недвижимость, 15:56
Криптобиржа Bybit решила расшириться до необанка Крипто, 15:56
Крупнейший в мире суверенный фонд показал лучшую доходность за два года Инвестиции, 15:52
Песков отметил разницу в характере переговоров в ОАЭ и Стамбуле Политика, 15:46
Мишустин назвал обновленную сумму маткапитала Политика, 15:43