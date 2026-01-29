 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Президент ОАЭ рассказал о судьбе куртки, подаренной Путиным 3 года назад

Президент ОАЭ прилетел в Россию в куртке, подаренной Путиным в 2022 году

Президент ОАЭ рассказал о судьбе куртки, подаренной Путиным 3 года назад
Video

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Москву в куртке, подаренной ему президентом России Владимиром Путиным более трех лет назад в Санкт-Петербурге, передал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Когда Владимир Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», — написал он.

Куртку Путин накинул на плечи эмиратского президента после переговоров в Константиновском дворце в октябре 2022 года.

Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ
Политика
Встреча Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (слева)&nbsp;и Владимира Путина

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом 29 января.

В Кремле уточняли, что лидеры двух стран обсудят ключевые направления сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
ОАЭ куртка Владимир Путин Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин высоко оценил роль ОАЭ в обмене пленными с Украиной
Политика
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция
Политика
Кадыров вошел в делегацию на переговорах Путина с президентом ОАЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Лавров назвал неадекватным Зеленского после слов об «оптимальных потерях» Политика, 20:40
RMC Sport назвал сроки возвращения Кварацхелии после травмы Спорт, 20:34
Шахназаров вспомнил Тарковского, говоря об оценке фильмов по сборам Общество, 20:22
Трамп заявил о согласии Путина остановить удары по Украине на неделю Политика, 20:19
Эксперты оценили шансы ЛУКОЙЛа и Carlyle совершить «сделку десятилетия»Подписка на РБК, 20:17
Трамп заявил о приближении конфликта на Украине к завершению Политика, 20:13
Эксперты оценили покупку Домодедово как стратегическую инвестицию
РАДИО
 Бизнес, 20:08
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп объявил о скором открытии воздушного пространства над Венесуэлой Политика, 20:05
Президент ОАЭ рассказал о судьбе куртки, подаренной Путиным 3 года назад Общество, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Внуково объяснил, почему не вступил в торги на повышение цены Домодедово Бизнес, 19:58
Цены на облигации «Домодедово» выросли на новости о покупке аэропорта Инвестиции, 19:40
Евросоюз признал КСИР террористической организацией Политика, 19:33
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 19:31