Президент ОАЭ рассказал о судьбе куртки, подаренной Путиным 3 года назад

Президент ОАЭ прилетел в Россию в куртке, подаренной Путиным в 2022 году

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Москву в куртке, подаренной ему президентом России Владимиром Путиным более трех лет назад в Санкт-Петербурге, передал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Когда Владимир Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», — написал он.

Куртку Путин накинул на плечи эмиратского президента после переговоров в Константиновском дворце в октябре 2022 года.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом 29 января.

В Кремле уточняли, что лидеры двух стран обсудят ключевые направления сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.