Аэропорт Саратова временно ограничил полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале аэропорта отметили, что пассажирам необходимо уточнять статус рейса и время вылета на сайте и в авиакомпании.
Минувшей ночью в Каменске-Шахтинском и в Каменском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
