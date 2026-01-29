Аэропорт Саратова временно ограничил полеты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Саратова (Гагарин) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале аэропорта отметили, что пассажирам необходимо уточнять статус рейса и время вылета на сайте и в авиакомпании.

Минувшей ночью в Каменске-Шахтинском и в Каменском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.