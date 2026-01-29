Умер чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун

Василий Скакун был чемпионом мира, воспитал 19 чемпионов

Фото: Montinique Monroe / Getty Images

Чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Его вклад в развитие акробатики и гимнастики невозможно переоценить. Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Светлая память великому человеку и истинному патриоту своего дела!», — написано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

После окончания спортивной карьеры Скакун стал тренером и воспитал 19 абсолютных чемпионов мира.

Он известен своими изобретениями в сфере гимнастики и имел 15 патентов на изобретения, включая акробатическую дорожку.