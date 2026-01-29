 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров назвал неадекватным Зеленского после слов об «оптимальных потерях»

Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неадекватности президента Украины Владимира Зеленского, который назвал «оптимальным уровнем» для Киева «50 тыс. российских потерь в месяц».

«На днях он призвал убивать по 50 тыс. русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — сказал Лавров в интервью телеканалу «ТГРТ» и газете Türkiye.

Лавров затронул тему, отвечая на вопрос, как он видит соглашение о гарантиях безопасности, которые обсуждаются между США и Украиной. Российский министр заявил, что не будет отвечать на вопрос о соглашениях по гарантиям, так как российская сторона их не видела.

Он также подчеркнул, что «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима», напомнив об отмене русского языка на Украине и о запрете канонической православной церкви.

Песков ответил на слова главы Минобороны Украины о цели убивать россиян
Политика
Дмитрий Песков

27 января Зеленский заявил, что «50 тыс. российских потерь в месяц — это оптимальный уровень», его процитировало издание «Страна». Украинский президент сказал это после высказываний министра обороны Украины Михаила Федорова, что одной из стратегических целей для Киева является нанесение России до 50 тыс. человеческих потерь в месяц.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что «Москва обратила внимание на слова» Федорова.

Софья Полковникова
Сергей Лавров Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
