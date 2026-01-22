 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Песков ответил на слова главы Минобороны Украины о цели убивать россиян

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва обратила внимание на слова нового министра обороны Украины Михаила Федорова, что цель Киева — убивать 50 тыс. россиян в месяц. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

«Ничего нового здесь [в высказывании Федорова] не содержится, [киевский] режим продолжает свою политику», — добавил он.

Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своих целей на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Во вторник, 20 января, Федоров заявил, что одной из стратегических целей для Киева является нанесение России до 50 тыс. человеческих потерь в месяц, чтобы «надавить» и подтолкнуть Москву к заключению мира.

По словам Федорова, ради достижения цели Украина реформирует управление в оборонной сфере, усиливает военные, асимметричные и киберудары, параллельно с дипломатией.

В начале октября Путин заявил, что потери российских военных за время боевых действий на Украине кратно меньше, чем украинских. По сведениям российской стороны, за все время военной операции украинская армия потеряла 1,8 млн человек.

Федоров возглавил украинское Министерство обороны в январе 2026 года, сменив на этой должности Дениса Шмыгаля.

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Песков Михаил Федоров потери
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
