Общество⁠,
0

МЧС предупредило о температуре ниже нормы в выходные в Подмосковье

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Холодная погода ожидается в Подмосковье с 30 января по 3 февраля, температура воздуха опустится на 7–12 градусов ниже нормы, сообщает пресс-служба МЧС Московской области в телеграм-канале.

В министерстве также предупредили, что в период с 28 по 29 января в Подмосковье идет снег, формируется гололедица. «В период с 30 января по 3 февраля ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 °С ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

МЧС порекомендовало пешеходам при сильном снегопаде и гололедице выбирать соответствующую погоде одежду и избегать переохлаждения, а водителям — соблюдать скоростной режим и быть внимательными на перекрестках.

В Москве в ночь на 30 января ожидается похолодание до минус 20 градусов
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с MSK1.RU сообщил, что в последние выходные января в Москве и Подмосковье ожидается резкое похолодание. С 30 января по 2 февраля ночные температуры в столице опустятся от минус 16 до минус 21 градуса, а днем температура составит от минус 10 до минус 15 градусов. В Московской области ночью морозы усилятся до минус 26 градусов, а днем — до минус 15 градусов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
холод Московская область синоптики
