Минобороны показало кадры уничтожения макета F-16 на Украине
Российские военные при помощи дрона уничтожили макет самолета F-16, который находился на аэродроме в Кировоградской области, сообщило Минобороны и опубликовало видеозапись операции.
На ней показаны кадры, записанные с беспилотника. Он направляется к макету, и затем связь прерывается.
Ведомство уточнило, что полноразмерный макет американского истребителя использовали для тренировок инженерно-технического персонала.
Операцию провели специалисты Центра «Рубикон».
