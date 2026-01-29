 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны показало кадры уничтожения макета F-16 на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения макета F-16 на Украине
Video

Российские военные при помощи дрона уничтожили макет самолета F-16, который находился на аэродроме в Кировоградской области, сообщило Минобороны и опубликовало видеозапись операции.

На ней показаны кадры, записанные с беспилотника. Он направляется к макету, и затем связь прерывается.

Ведомство уточнило, что полноразмерный макет американского истребителя использовали для тренировок инженерно-технического персонала.

Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Операцию провели специалисты Центра «Рубикон».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Александра Озерова
макеты F-16 Минобороны беспилотники
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине
Политика
Минобороны сообщило о поражении «Геранью» вертолетов ВСУ
Общество
Минобороны отчиталось о массированном ударе по энергетике Украины
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
МЧС предупредило о температуре ниже нормы в выходные в Подмосковье Общество, 19:23
Россияне в 2025 году купили рекордный объем золотых монет и слитков Инвестиции, 19:20
Шереметьево рассказал, какие средства использовал для покупки Домодедово Бизнес, 19:16
«Авангард» с минимальным счетом обыграл финалиста Кубка Гагарина Спорт, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Портфельная карьера: временный тренд или новая норма на рынке труда Социальная экономика, 18:58
В парламенте Казахстана увидели в поправках движение к новой Конституции Политика, 18:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Госдуме отметили сложности законодательного решения «эффекта Долиной» Недвижимость, 18:49
В Госдуме забраковали идею ограничить цены на такси Авто, 18:47
Минобороны показало кадры уничтожения макета F-16 на Украине Политика, 18:33
Т-Банк запустил новый поток образовательной программы «Мини-CEO» Радио, 18:32
Лавров заявил о примере Макрона для Зеленского в «сливе» информации Политика, 18:31
NYT узнала, что беспорядки в Миннесоте настроили гренландцев против США Политика, 18:31
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 18:30