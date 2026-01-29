Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине
Российские военные уничтожили при помощи дрона макет самолета F-16, который находился на аэродроме в районе Кропивницкого (Кировограда). Об этом сообщило агентство «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.
Там сообщили, что полноразмерный макет американского истребителя, который использовали для тренировок инженерно-технического персонала, обнаружили в результате разведывательных мероприятий.
«Командованием было принято решение на уничтожение цели боевым расчетом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Украина начала получать американские F-16 от Дании и Нидерландов летом 2024 года. В августе того же года потерпел крушение первый самолет. В апреле 2025 российское Минобороны сообщило об уничтожении еще одного истребителя. За это была выплачена премия в размере 15 млн рублей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля