Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные уничтожили при помощи дрона макет самолета F-16, который находился на аэродроме в районе Кропивницкого (Кировограда). Об этом сообщило агентство «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.

Там сообщили, что полноразмерный макет американского истребителя, который использовали для тренировок инженерно-технического персонала, обнаружили в результате разведывательных мероприятий.

«Командованием было принято решение на уничтожение цели боевым расчетом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Украина начала получать американские F-16 от Дании и Нидерландов летом 2024 года. В августе того же года потерпел крушение первый самолет. В апреле 2025 российское Минобороны сообщило об уничтожении еще одного истребителя. За это была выплачена премия в размере 15 млн рублей.