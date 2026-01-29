Жителя Белгорода приговорили к 16 годам заключения за донаты Украине

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Жителя Белгорода приговорили к 16 годам лишения свободы за переводы в пользу запрещенной в России украинской террористической организации на сумму свыше 600 тыс. руб., сообщила РБК пресс-служба регионального управления ФСБ.

Суд установил, что 44-летний осужденный систематически осуществлял переводы по собственной инициативе, название организации ведомство не уточнило. Его действия классифицировали как оказание финансовой помощи другому государству в деятельности против безопасности России.

Его осудили по статьям о госизмене и финансировании терроризма (ст. 275, ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса). Мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы на год. Приговор еще не вступил в законную силу.

Граждан России, осуществляющих переводы украинской стороне, периодически приговаривают к тюремным срокам.

Так, в ноябре прошлого года жительницу Алтайского края приговорили к 16 годам колонии общего режима за денежный перевод на сумму более 360 тыс. руб. на банковский счет, используемый украинскими военными. Ее осудили по статье о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса).