Пропавших в Египте российских туристов нашли в полиции
Трое россиян, которые на протяжении трех дней не выходили на связь с родственниками и не возвращались в свой номер, находятся в египетской полиции. Об этом РБК сообщило российское посольство в Египте.
Посольство направило запрос об установлении места их нахождения после того, как туристы не явились на обратный рейс в Россию.
«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются», — говорится в сообщении дипведомства.
Дипломаты отметили, что прилагают все усилия для благополучного возвращения россиян домой.
О пропаже россиян ранее сообщало агентство «РИА Новости». Изначально речь шла о двух мужчинах — об этом агентству рассказал отец одного из них.
Позднее источник уточнил, что пропавших было трое — в понедельник, 26 января, они вышли из отеля в Каире и не вернулись. Номера при этом они не сдали.
