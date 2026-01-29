 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Пропавших в Египте российских туристов нашли в полиции

Посольство: трое пропавших в Египте россиян находятся в египетской полиции
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Трое россиян, которые на протяжении трех дней не выходили на связь с родственниками и не возвращались в свой номер, находятся в египетской полиции. Об этом РБК сообщило российское посольство в Египте.

Посольство направило запрос об установлении места их нахождения после того, как туристы не явились на обратный рейс в Россию.

«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются», — говорится в сообщении дипведомства.

Дипломаты отметили, что прилагают все усилия для благополучного возвращения россиян домой.

Пропавшего в Красноярском крае подростка нашли в 18 км от дома
Общество
Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

О пропаже россиян ранее сообщало агентство «РИА Новости». Изначально речь шла о двух мужчинах — об этом агентству рассказал отец одного из них.

Позднее источник уточнил, что пропавших было трое — в понедельник, 26 января, они вышли из отеля в Каире и не вернулись. Номера при этом они не сдали.

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Александра Озерова
россияне новости Египет посольство
