Пропавших в Египте российских туристов нашли в полиции

Фото: AP / ТАСС

Трое россиян, которые на протяжении трех дней не выходили на связь с родственниками и не возвращались в свой номер, находятся в египетской полиции. Об этом РБК сообщило российское посольство в Египте.

Посольство направило запрос об установлении места их нахождения после того, как туристы не явились на обратный рейс в Россию.

«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются», — говорится в сообщении дипведомства.

Дипломаты отметили, что прилагают все усилия для благополучного возвращения россиян домой.

О пропаже россиян ранее сообщало агентство «РИА Новости». Изначально речь шла о двух мужчинах — об этом агентству рассказал отец одного из них.

Позднее источник уточнил, что пропавших было трое — в понедельник, 26 января, они вышли из отеля в Каире и не вернулись. Номера при этом они не сдали.