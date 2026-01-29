 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Веронику Ганич похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Вероника Ганич ( архивное фото )
Вероника Ганич ( архивное фото ) (Фото: Игорь Примак / Global Look Press)

Актрису и телеведущую Веронику Ганич похоронили на Николо-Архангельском кладбище на 59-м участке, сообщает ТАСС со ссылкой на сына Ганич Михаила.

Телеведущая скончалась 25 января в возрасте 59 лет.

Умерла актриса и телеведущая Вероника Ганич. Где она снималась
Life
Вероника Ганич

Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Была ведущей программы «Субботник» на телеканале «Россия». Кроме этого, играла в кино — известна по главной роли в детективном сериале «Кулагин и партнеры».

Ганич вела программы «Кушайте на здоровье» и «Универсальный повар» на телеканале «Кухня», выпускала книги с рецептами. Ее книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards в номинации «Авторская кулинарная книга».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
похороны актриса телеведущая
