Веронику Ганич похоронили на Николо-Архангельском кладбище
Актрису и телеведущую Веронику Ганич похоронили на Николо-Архангельском кладбище на 59-м участке, сообщает ТАСС со ссылкой на сына Ганич Михаила.
Телеведущая скончалась 25 января в возрасте 59 лет.
Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Была ведущей программы «Субботник» на телеканале «Россия». Кроме этого, играла в кино — известна по главной роли в детективном сериале «Кулагин и партнеры».
Ганич вела программы «Кушайте на здоровье» и «Универсальный повар» на телеканале «Кухня», выпускала книги с рецептами. Ее книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards в номинации «Авторская кулинарная книга».
