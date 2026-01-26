 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла актриса и телеведущая Вероника Ганич

Актриса и телеведущая Вероника Ганич скончалась в возрасте 59 лет
Вероника Ганич
Вероника Ганич (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Актриса и телеведущая Вероника Ганич скончалась 25 января в возрасте 59 лет. О ее смерти РБК сообщила коллега актрисы Юлия Енькова.

«К сожалению, это правда. Ника внесла огромный вклад в развитие гастрономии», — сказала Енькова.

Команда проекта «География на вкус», в котором работала Ганич, также подтвердила смерть телеведущей.

«Нам бесконечно жаль и очень больно от этой чудовищной потери.
Но энергия Ники останется с нами — в делах, которые она начала и которые мы в память о ней продолжим», — говорится в сообщении.

Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Была ведущей программы «Субботник» на телеканале «Россия». Кроме этого, играла в кино — известна по главной роли в детективном сериале «Кулагин и партнеры».

Ганич вела программы «Кушайте на здоровье» и «Универсальный повар» на телеканале «Кухня», выпускала книги с рецептами. Ее книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards в номинации «Авторская кулинарная книга».

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
смерть ведущая актриса
