Посольство сообщило о помощи пострадавшей в Египте от британцев семье

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Российское посольство в Египте оказало содействие россиянам, пострадавшими во время драки с туристами из Великобритании в отеле в Шарм-эш-Шейхе, в том числе помогло привлечь полицию. Об этом РБК сообщили в дипмиссии.

«В связи с конфликтом, произошедшим 24 января на египетском курорте Шарм-эш-Шейх между российской семьей и британскими туристами, проявившими агрессию, сотрудники консульского отдела Посольства России в Каире находятся в контакте с нашими пострадавшими гражданами, которым сразу оказано содействие, в том числе в подключении местной полиции», — говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что россиянам также дали рекомендации по возможному юридическому разбирательству, и заверили, что возьмут процесс на контроль, если пострадавшие захотят обратиться в суд в Египте.

Одна из пострадавших, россиянка Юлия, сообщила порталу TourDom.ru, что дело рассмотрели в суде Шарм-эш-Шейха. Британская сторона на заседание не явилась, англичане покинули страну, но были идентифицированы.

Судебное решение россиянам на руки не выдали (такие документы выдают только гражданам Египта), однако судья заявил, что дело будет передано в Международный уголовный суд. Сейчас семья вернулась в Россию и планирует через консульство и МИД запросить решение суда и отслеживать дальнейшее движение дела.

25 января телеграм-канал Shot сообщил, что в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе группа примерно из 15 британских туристов напала на многодетную семью из Москвы. Конфликт произошел у бассейна. Британцы заняли лежаки россиян, выбросили их вещи и оскорбляли семью. Во время ссоры одна из англичанок толкнула маленькую девочку, после чего толпа избила отца семейства и пыталась душить его веревкой. Персонал отеля вмешался с задержкой, медицинскую помощь пострадавшим не оказали. На место вызвали полицию, а британцев после инцидента больше не видели.

Позже паблик сообщил, что на британцев завели уголовное дело.