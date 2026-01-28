Тело российского туриста обнаружили в отеле на Бали
В одном из отелей туристического района Убуд на острове Бали обнаружили тело 41-летнего российского гражданина, сообщает портал Bali Post.
По данным местной полиции, мужчину нашли в его номере 27 января днем после того, как с предыдущей ночи в комнате не выключался свет. Свидетель обнаружил тело в положении лежа, отметив, что кожа начала приобретать синеватый оттенок.
Один из свидетелей рассказал полиции, что накануне вечером слышал из комнаты крики о помощи. Он пошел посмотреть, что случилось, но увидел мужчину, сидевшего по‑турецки в позе, напоминавшей йогу, и не увидел ничего подозрительного.
По предварительной версии следствия, причиной смерти стала остановка сердца — признаков насильственной смерти или борьбы в номере не обнаружили.
Полиция подтвердила, что погибший проживал в отеле с июня 2025 года, постоянно продлевая срок пребывания. Тело передано для дальнейших процедур, полиция взаимодействует с дипломатическими представительствами.
РБК направил запрос в посольство России в Индонезии и в полицию Индонезии.
