Общество⁠,
0

Тело российского туриста обнаружили в отеле на Бали

Bali Post: тело российского туриста обнаружили в отеле на Бали
Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В одном из отелей туристического района Убуд на острове Бали обнаружили тело 41-летнего российского гражданина, сообщает портал Bali Post.

По данным местной полиции, мужчину нашли в его номере 27 января днем после того, как с предыдущей ночи в комнате не выключался свет. Свидетель обнаружил тело в положении лежа, отметив, что кожа начала приобретать синеватый оттенок.

Один из свидетелей рассказал полиции, что накануне вечером слышал из комнаты крики о помощи. Он пошел посмотреть, что случилось, но увидел мужчину, сидевшего по‑турецки в позе, напоминавшей йогу, и не увидел ничего подозрительного.

Власти Бали выпустили новые правила для иностранных туристов
Общество
Фото:Xyz pictures / imagebroker.com / Global Look Press

По предварительной версии следствия, причиной смерти стала остановка сердца — признаков насильственной смерти или борьбы в номере не обнаружили.

Полиция подтвердила, что погибший проживал в отеле с июня 2025 года, постоянно продлевая срок пребывания. Тело передано для дальнейших процедур, полиция взаимодействует с дипломатическими представительствами.

РБК направил запрос в посольство России в Индонезии и в полицию Индонезии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Бали россиянин погибший
