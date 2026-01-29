 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Начальника представительства Минобороны арестовали за взятки

Суд арестовал начальника военпредства Минобороны, обвиненного во взятке

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Суд отправил под стражу начальника 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«По ходатайству военного следователя Никитину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Никитина задержали 29 января в Санкт-Петербурге и обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

ФСБ задержала начальника военпредства Минобороны в Петербурге
Общество

По данным следователей, деньги ему передал представитель коммерческой организации за подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках гособоронного заказа.

В отношении Никитина возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

