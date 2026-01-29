Начальника представительства Минобороны арестовали за взятки
Суд отправил под стражу начальника 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«По ходатайству военного следователя Никитину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Никитина задержали 29 января в Санкт-Петербурге и обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следователей, деньги ему передал представитель коммерческой организации за подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках гособоронного заказа.
В отношении Никитина возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.
