ФСБ задержала начальника военпредства Минобороны в Петербурге
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с Военно-следственным управлением СК РФ по Ленинградскому военному округу задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
«Установлено, что Никитин В.Е. причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.
В отношении Никитина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса «Получение взятки» в особо крупном размере. Деяние наказывается штрафом в размере от 3 млн до 5 млн руб. или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности, или лишением свободы сроком от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Никитин был оперативно задержан и заключен под стражу. В отношении него проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее стало известно, что глава Красносельского района Олег Фадеенко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), заключил контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России. Разбирательство в отношении него было приостановлено.
По версии следствия, Фадеенко получил деньги от учредителя одного из охранных предприятий города за содействие в получении контракта на оказание охранных услуг в 2024–2025 годах, а также за «общее покровительство при исполнении контрактов».
