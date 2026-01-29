 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФСБ задержала начальника военпредства Минобороны в Петербурге

ФСБ задержала начальника военпредства Минобороны в Петербурге Никитина
ФСБ задержала капитана 2-го ранга, который, по данным службы, получил взятку в особо крупном размере за подписание документов в электронной базе, используемой в рамках гособоронзаказа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Владимир Никитин
Владимир Никитин
(Фото: пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с Военно-следственным управлением СК РФ по Ленинградскому военному округу задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Установлено, что Никитин В.Е. причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.

В отношении Никитина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса «Получение взятки» в особо крупном размере. Деяние наказывается штрафом в размере от 3 млн до 5 млн руб. или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности, или лишением свободы сроком от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Никитин был оперативно задержан и заключен под стражу. В отношении него проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее стало известно, что глава Красносельского района Олег Фадеенко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), заключил контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах России. Разбирательство в отношении него было приостановлено.

По версии следствия, Фадеенко получил деньги от учредителя одного из охранных предприятий города за содействие в получении контракта на оказание охранных услуг в 2024–2025 годах, а также за «общее покровительство при исполнении контрактов».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Илья Трапезников, Елена Степанова Елена Степанова
арест коррупция ФСБ Санкт-Петербург
Материалы по теме
Бывшего вице-губернатора Кубани отправили под домашний арест
Общество
Следствие попросило арестовать экс-вице-президента олимпийского комитета
Политика
Генпрокуратура объявила о заочном аресте Тимошенко в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Сделка ЛУКОЙЛ и Carlyle. Эксперты — о возможной стоимости и рисках
РАДИО
 Бизнес, 16:18
ЕС ввел санкции против Губерниева, Андреевой и Полунина Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятки Политика, 16:15
Обзор аналитических инструментов: Amplitude, Mixpanel, «Яндекс DataLens» Образование, 16:11
МТС Exolve представил умных роботов на базе нейросетей для бизнеса Пресс-релиз, 16:08
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов Общество, 16:00
В России с февраля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка Политика, 15:59
Кроссовер Haval H7 обновится после почти года продаж в России Авто, 15:58
«Золотая сотня» квартир в Москве за год подешевела до ₽153 млрд Недвижимость, 15:56
Криптобиржа Bybit решила расшириться до необанка Крипто, 15:56
Крупнейший в мире суверенный фонд показал лучшую доходность за два года Инвестиции, 15:52
Песков отметил разницу в характере переговоров в ОАЭ и Стамбуле Политика, 15:46