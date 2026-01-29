Самолет польского министра обороны вернули в Варшаву после взлета
Из‑за технической неисправности правительственный самолет с вице-премьером, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом на борту по соображениям безопасности был возвращен в варшавский аэропорт, сообщил источник в Минобороны телеканалу Polsat News.
В результате встреча польского министра с генсеком НАТО Марком Рютте на базе Рамштайн задержится на два часа.
По данным Polsat News, правительственный борт с делегацией во главе с Косиняком-Камышом, который направлялся на базу НАТО в немецком Рамштайне, был вынужден вернуться на военный аэродром в Варшаве.
Встреча вице-премьера с генсеком НАТО откладывается на две часа: пресс-конференция главы Минобороны пройдет в 17:00 вместо планировавшихся 15:00. Польское агентство PAP уточнило, что одна из контрольных ламп указывала на возможную неисправность, связанную с шасси самолета.
29 января Косиняк-Камыш должен принять участие во встрече с высшим командованием союзных сил в Рамштайне, где находится штаб командования ВВС США в Европе. Там же Косиняк-Камыш должен встретиться с генеральным секретарем НАТО.
По словам заместителя министра национальной обороны Павла Залевского, встречи министров обороны стран НАТО проводятся регулярно. Он уточнил, что следующая встреча состоится во второй половине февраля в Брюсселе.
