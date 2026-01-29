В Каспийском море сняли с мели сухогруз «Каспиан шива»
Операция по спасению иранского судна в Каспийском море закончена, сказали РБК в Махачкалинском торговом порту. Экипаж чувствует себя хорошо, спасительной операцией руководила служба капитана порта.
Главное управление МЧС России по республике Дагестан сообщило, что сухогруз снимали с мели два буксира. Воду из трюмов экипаж откачивал самостоятельно, на судно передали насосы для откачки воды.
В МЧС добавили, что волны в районе бедствия более 1,5 метров высотой.
Иранский танкер «Каспиан шива» без груза (балласт 2800 тонн) сел на мель «в районе канала сухогрузной гавани» в семи километрах от Махачкалинского торгового порта. Вода из балластного танка поступала в трюм.
В МЧС предупредили, что до конца суток 31 января на Дагестанском побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска уровень воды будет ниже опасной отметки.
«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) (...), связанных с нарушением судоходства», — отметили в ведомстве.
