В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз
Операция по спасению иранского судна проходит в Каспийском море, угрозы жизни экипажа нет. Операцией руководит служба капитана порта, сообщили РБК в пресс-службе Махачкалинского морского порта.
Иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель в восьми километрах от порта. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Дагестана и МВД Дагестана.
Материал дополняется
