Общество⁠,
0

В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Операция по спасению иранского судна проходит в Каспийском море, угрозы жизни экипажа нет. Операцией руководит служба капитана порта, сообщили РБК в пресс-службе Махачкалинского морского порта.

Иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель в восьми километрах от порта. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Дагестана и МВД Дагестана.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Елена Наумова, Яна Баширова Яна Баширова
Каспийское море Дагестан судно мель спасение
