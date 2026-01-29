В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Операция по спасению иранского судна проходит в Каспийском море, угрозы жизни экипажа нет. Операцией руководит служба капитана порта, сообщили РБК в пресс-службе Махачкалинского морского порта.

Иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель в восьми километрах от порта. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Дагестана и МВД Дагестана.

Материал дополняется