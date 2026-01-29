В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3

Фото: g.tyutyukov / VK

В Хабаровске потушили пожар на ТЭЦ-3 (входит в «Дальневосточную генерирующую компанию», ДГК), сообщил министр энергетики края Герман Тютюков.

«Сотрудники МЧС завершили осмотр объекта, получен оперативный сигнал «Ликвидация пожара», — написал он на странице во «ВКонтакте».

По словам министра, в результате два человека — сотрудники подрядной организации — погибли, еще один доставлен с ожогами в больницу им. Владимирцева.

Тютюков уточнил, что повреждений основного оборудования не зафиксировано.

Сообщение о возгорании на первом блоке поступило в 14:23 по местному времени (8:23 мск) — пожар тушили более пяти часов. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина был создан оперативный штаб. Как уточнил Тютюков, его работа все еще продолжается.