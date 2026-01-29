В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3
В Хабаровске потушили пожар на ТЭЦ-3 (входит в «Дальневосточную генерирующую компанию», ДГК), сообщил министр энергетики края Герман Тютюков.
«Сотрудники МЧС завершили осмотр объекта, получен оперативный сигнал «Ликвидация пожара», — написал он на странице во «ВКонтакте».
По словам министра, в результате два человека — сотрудники подрядной организации — погибли, еще один доставлен с ожогами в больницу им. Владимирцева.
Тютюков уточнил, что повреждений основного оборудования не зафиксировано.
Сообщение о возгорании на первом блоке поступило в 14:23 по местному времени (8:23 мск) — пожар тушили более пяти часов. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина был создан оперативный штаб. Как уточнил Тютюков, его работа все еще продолжается.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля