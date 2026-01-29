 Перейти к основному контенту
Общество
0

Хинштейн объявил о начале заливки фундамента третьего энергоблока АЭС

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока № 3 Курской АЭС-2. На площадке станции был залит «первый бетон».

Старт работ был дан совместно с сотрудниками АЭС накануне физического пуска первого энергоблока Курской АЭС-2.

Как отметил Хинштейн, строящиеся энергоблоки типа ВВЭР-ТОИ являются первыми в своем роде и будут обладать большей мощностью и увеличенным сроком эксплуатации. Заливка первого бетона позволяет приступить к возведению зданий, тепломонтажным работам и установке оборудования.

Площадь фундаментной плиты энергоблока № 3 составляет 5,3 тыс. кв. м, объем участка, в который был залит первый бетон, — около 1,9 тыс. куб. м, работы заняли около суток. Всего в плиту планируется уложить более 15 тыс. куб. м бетона.

Курская АЭС
База знаний
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Курскую АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ начали строить в 2018 году. Мощность двух энергоблоков составляет около 2,5 ГВт, что на 0,5 ГВт больше суммарной мощности действующих блоков станции. Заявленный срок службы новой станции — 60 лет.

Запуск первого энергоблока планировался на декабрь 2024 года. В августе «Росатом» временно сократил персонал на фоне режима ЧС из-за атак ВСУ, при этом компания сообщила, что работы ведутся по графику.

В июне 2025 года глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что начало пусковых операций будет зависеть от военно-политической обстановки. По его словам, пока нет возможности перевозить ядерные материалы и топливо.

Полина Дуганова
Курская АЭС Александр Хинштейн Курская область
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
