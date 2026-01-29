Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва призывает США и Иран отказаться от применения силовых методов и перейти к переговорам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал угрозы американского президента Дональда Трампа нанести удар по Исламской Республике.

Он отметил, что возможности для диалога между государствами еще не исчерпаны и призвал сконцентрироваться на переговорных механизмах.

«Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе, привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации системы безопасности», — сказал пресс-секретарь.

С начала протестов в Иране, разгоревшихся в конце прошлого года, Трамп неоднократно угрожал Тегерану нанесением ударов. Накануне он заявил, что в направлении Исламской Республики движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и выразил надежду на заключение «справедливого и равноправного соглашения».

CNN со ссылкой на источники писал, что США выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими официальными лицами, среди которых — постоянное прекращение обогащение урана, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение всей поддержки иранских прокси-групп в регионе.

По данным собеседников агентства, Трамп еще не определился с целями нанесения авиаударов, однако в качестве вариантов рассматривает удары по иранским ядерным объектам и государственным институтам, а также удары по лидерам Ирана и силовикам.