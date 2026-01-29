В Нижегородской области автобус улетел в кювет и опрокинулся
Автобус с пассажирами в Борском районе Нижегородской области улетел в кювет и опрокинулся из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость. Пострадали несколько пассажиров. Об этом сообщает региональное МВД.
По предварительным данным, транспортное средство опрокинулось в 9:24 на дороге в направлении Кирова. Пострадавшим пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. За действиями правоохранительных органов и спасательных служб следит прокуратура.
Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего.
26 января под Новороссийском рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет. Внутри транспортного средства находились 22 пассажира, которые оказались заблокированы. Пострадавших в ДТП не было.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля