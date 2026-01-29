В Нижегородской области автобус улетел в кювет и опрокинулся

Автобус с пассажирами в Борском районе Нижегородской области улетел в кювет и опрокинулся из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость. Пострадали несколько пассажиров. Об этом сообщает региональное МВД.

По предварительным данным, транспортное средство опрокинулось в 9:24 на дороге в направлении Кирова. Пострадавшим пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. За действиями правоохранительных органов и спасательных служб следит прокуратура.

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего.

