В России запретят применять иностранные ткани для пошива военной формы

Использование отечественных тканей в пошиве военной формы станет обязательным
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС

В 2027 году российских производителей военной формы обяжут использовать только отечественные ткани и трикотажное полотно. Об этом в ходе парламентских слушаний сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает «Парламентская газета».

«Сейчас наши компании уже могут обеспечить выпуск более 100 000 000 метров специальных тканей для военной формы необходимого качества. Это с лихвой закрывает потребности Минобороны», — рассказал Алиханов. Для контроля соблюдения требований власти разработают механизм специальной независимой экспертизы.

Путин утвердил новые требования к форме российских военных
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Запрет на закупку военной формы зарубежного производства вступил в силу 1 января 2026 года. Он следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным в августе 2025 года. Глава государства постановил принять дополнительные меры, чтобы исключить закупку военной формы иностранного производства. Теперь Минобороны будет получать форму, произведенную российскими организациями, чьи производственные мощности находятся в стране.

Поправки в июле 2025 года поручил разработать спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, это касается обеспечения безопасности России. Он отметил, что в стране необходимо развивать легкую промышленность. Реализация указа позволит создать новые рабочие места и развить компетенции сотрудников. По его мнению, спрос на подобную продукцию, а также мощности, где можно развернуть производство, в России есть.

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Ксения Потрошилина
военная форма Антон Алиханов Минпромторг
