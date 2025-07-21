Володин предложил запретить покупку военной формы за рубежом
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил разработать поправки в законодательство о запрете закупки военной формы за рубежом, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Надо отказаться и от импортных тканей для пошива военной формы, которые также можно производить в России», — пояснил Володин.
По мнению спикера Госдумы, реализация решений в этом направлении — «вопрос обеспечения безопасности страны».
Он также настоял, что в России необходимо развивать легкую промышленность. По его словам, это даст и новые рабочие места и технологии и позволит развить компетенции. Володин добавил, что спрос на подобную продукцию есть, также в России есть и мощности, на которых можно развернуть производство.
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