Общество⁠,
0

Глава Кузбасса впервые прокомментировал инцидент в интернате Прокопьевска

Илья Середюк
Илья Середюк (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк впервые прокомментировал массовую смерть пациентов в интернате в Прокопьевске.

«Информация о произошедшем в психоневрологическом интернате Прокопьевска тяжелая. Речь идет о тяжело больных людях и человеческих жизнях <...> На месте с 24 января работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Середюк сообщал, что находится в Москве. «Сегодня возвращаюсь в регион», — добавил глава Кузбасса.

В интернате Прокопьевска в Кузбассе за месяц умерли девять человек
Общество
Фото:Министерство труда и социальной защиты Кузбасса

Утром 29 января минсоцзащиты региона сообщило, что в интернате для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске комиссия выявила девять случаев смерти постояльцев. Позднее ведомство уточнило, что семь пациентов умерли из-за проблем с сердцем, причины смерти еще двух подопечных учреждения пока неизвестны.

Следственный комитет сообщил, что в интернате была вспышка вирусной инфекции. Следствие считает, что инфекция распространилась «в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения».

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и создавшем угрозу наступления таких последствий (ст. 236 УК; максимальное наказание — лишение свободы до двух лет).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Кузбасс психоневрологический интернат расследование смерть Кемеровская область
