Военная операция на Украине⁠,
0

Саралиев анонсировал новый обмен телами погибших с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал РБК, что сегодня состоится очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной.

Последний такой обмен был 20 ноября прошлого года. Тогда Россия передала Украине 1000 тел, а Киев возвратил 30.

В прошлом году договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в ходе стамбульских переговоров российской и украинской делегаций.

Материал дополняется.

Мединский сообщил об обмене телами погибших военных
Политика
