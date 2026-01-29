Саралиев анонсировал новый обмен телами погибших с Украиной

Фото: РИА Новости

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал РБК, что сегодня состоится очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной.

Последний такой обмен был 20 ноября прошлого года. Тогда Россия передала Украине 1000 тел, а Киев возвратил 30.

В прошлом году договоренности об обмене телами погибших были достигнуты в ходе стамбульских переговоров российской и украинской делегаций.

Материал дополняется.