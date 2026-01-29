Суд утвердил решение о признании ОПГ «Махонинские» экстремистской

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Челябинский областной суд признал законным решение о признании ОПГ «Махонинские» экстремистской и обращении в доход государства имущества на 2,5 млрд руб.

«Определение оставлено без изменения», — говорится в базе данных суда. Заседание прошло накануне, 28 января.

Источник РБК в правоохранительных органах добавил, что сейчас в Советском районном суде Челябинска рассматривается отдельный один иск Генпрокуратуры к «махонинским». В нем речь идет об обращении в казну имущества группировки на сумму 1,3 млрд руб.

Группировку создали братья Андрей и Александр Махонины. Оба ранее были судимы. Александра задержали в ноябре 2025 года по делу об организации преступного сообщества. Уголовное дело против него было возбуждено по ст. 210 УК (организация преступного сообщества), максимальное наказание по которой пожизненное лишение свободы.

Тогда же суд признал ОПГ «Махонинские» экстремистской организацией и постановил обратить в доход государства имущество участников группировки и связанных с ними лиц на сумму около 2,5 млрд руб.

По данным Генпрокуратуры, «махонинские» придерживались идеологии международного движения А.У.Е. (внесено в реестр экстремистских и запрещено в России) и финансировали деятельность за счет вымогательств, грабежей и передела сфер экономического влияния.

Ответчиками по делу проходят 16 человек и семь коммерческих организаций.