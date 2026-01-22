Илон Маск предсказал появление миллиардов человекоподобных роботов

Фото: Zhang Tao / XinHua / Global Look Press

В будущем в мире будут «миллиарды» человекоподобных роботов, они позволят достичь изобилия товаров и услуг. Об этом заявил Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я предсказываю, что роботов будет больше, чем людей. <...> Если будут миллиарды человекоподобных роботов, а я думаю, что их будет [столько], я думаю, что у каждого на земле будет такой робот», — заявил Маск.

По словам предпринимателя, «при благоприятном сценарии», в будущем будет создано так много роботов и искусственного интеллекта, что они удовлетворят все потребности человека. Он добавил, что многие бы хотели, чтобы роботы-гуманоиды присматривали за их детьми, родителями и домашними животными при условии, что роботы «вполне безопасны».

Маск также высказал мнение, что уже к концу этого года искусственный интеллект станет умнее любого отдельного человека и в течение пяти лет превзойдет коллективный разум человечества.

Компания Tesla, принадлежащая Маску, уже производит человекоподобных роботов Optimus. Ранее предприниматель заявлял, что Optimus позволит искоренить бедность и обеспечить каждого человека медицинским уходом, а также сможет работать на фабриках или присматривать за детьми.