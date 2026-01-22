 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Илон Маск предсказал появление миллиардов человекоподобных роботов

Маск: в будущем в мире будут миллиарды роботов-гуманоидов
Фото: Zhang Tao / XinHua / Global Look Press
Фото: Zhang Tao / XinHua / Global Look Press

В будущем в мире будут «миллиарды» человекоподобных роботов, они позволят достичь изобилия товаров и услуг. Об этом заявил Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я предсказываю, что роботов будет больше, чем людей. <...> Если будут миллиарды человекоподобных роботов, а я думаю, что их будет [столько], я думаю, что у каждого на земле будет такой робот», — заявил Маск.

По словам предпринимателя, «при благоприятном сценарии», в будущем будет создано так много роботов и искусственного интеллекта, что они удовлетворят все потребности человека. Он добавил, что многие бы хотели, чтобы роботы-гуманоиды присматривали за их детьми, родителями и домашними животными при условии, что роботы «вполне безопасны».

Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума
Политика
Илон Маск

Маск также высказал мнение, что уже к концу этого года искусственный интеллект станет умнее любого отдельного человека и в течение пяти лет превзойдет коллективный разум человечества.

Компания Tesla, принадлежащая Маску, уже производит человекоподобных роботов Optimus. Ранее предприниматель заявлял, что Optimus позволит искоренить бедность и обеспечить каждого человека медицинским уходом, а также сможет работать на фабриках или присматривать за детьми.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Илон Маск роботы роботы-гуманоиды
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Европол спрогнозировал конфликт людей и роботов в Евросоюзе
Технологии и медиа
Маск показал на видео, как роботы могли бы быть строителями и медиками
Технологии и медиа
Маск заявил, что его человекоподобный робот Optimus искоренит бедность
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Зеленский назвал один нерешенный вопрос в мирном плане по Украине Политика, 21:17
Тренер лидера КХЛ оценил проигрыш фразой «опустили носом в дерьмо» Спорт, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Илон Маск предсказал появление миллиардов человекоподобных роботов Технологии и медиа, 20:59
Трамп предложил купить Гренландию. Какие территории приобретали США Политика, 20:58
ФХР назвала неактуальными доводы IIHF в пользу отстранения хоккеистов Спорт, 20:37
SCMP узнал, как китайские спутники выматывают аппараты Starlink в космосе Технологии и медиа, 20:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:31
«Зенит» разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче Спорт, 20:20
Зеленский раскрыл, кто поедет на встречу в ОАЭ от Украины Политика, 20:14
FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ Политика, 20:04
Что Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным в Москве Политика, 20:03
«Авангард» прервал четырехматчевую победную серию «Автомобилиста» Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00