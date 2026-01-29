Шмелева доложила Путину о запуске в Казахстане проекта школы «Сириуса»

В Казахстане запустили проект международной школы «Сириус» и центра по работе с талантами, заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Совета федеральной территории «Сириус» и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает пресс-служба Кремля.

По словам Шмелевой, проект реализуется в рамках поручений главы государства и договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Россию. Школу и центр создают в Алма-Ате совместно с Министерством образования республики и местными властями, строительство уже началось.

«Мы заложили камень, школу мы уже начали строить, начали создавать эти программы», — сказала Шмелева.

Образовательный центр «Сириус» был создан по инициативе президента на базе олимпийской инфраструктуры. Проект реализует фонд «Талант и успех», учрежденный в декабре 2014 года с участием представителей науки, спорта и искусства. Цель работы центра — выявление и развитие одаренных детей и их профессиональная поддержка в сферах науки, искусства, спорта и технического творчества. «Сириус» работает круглый год, обучение, проезд и проживание для участников бесплатны. Ежемесячно программы центра посещают около 800 школьников 10–17 лет из всех регионов России.

Руководитель фонда отметила, что Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, где создается полноформатная модель образовательного центра «Сириус». «Казахстан — это наш ближайший союзник, и отношения у нас стратегические», — подчеркнула она.

Как сообщает издание «Огни Алатау», церемония закладки первого камня в строительство школы и образовательного центра «Сириус» состоялась в Алма-Ате 17 января.