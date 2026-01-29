 Перейти к основному контенту
В Москву на форум по безопасности пригласили более 150 стран

К участию в первом международном форуме по безопасности пригласили представителей 155 стран и 26 международных организаций, сообщила пресс-служба Совета безопасности.

Форум пройдет с 26 по 29 мая 2026 года в Московской области под эгидой Совбеза в соответствии с указанием президента от 6 июня 2025 года. Программа предусматривает проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, тематических заседаний, конференции, круглые столы, двусторонние и многосторонние встречи, а также уличные и наружные выставки вооружения, специальной техники и технологий в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Подготовку мероприятия обсудили на заседании оргкомитета, которое прошло 28 января под председательством первого замсекретаря Совбеза Рашида Нургалиева. В заседании приняли участие представители федеральных органов власти, силовых ведомств, МИДа, Минобороны, а также государственных корпораций и предприятий ОПК.

В Совбезе раскрыли детали новой доктрины информационной безопасности
Политика
Фото:Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Совбез организует проведение ежегодной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, с 2010 года.

В 2025 году основной темой 13-й международной встречи стали вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности, председателем форума выступил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

