В Совбезе раскрыли детали новой доктрины информационной безопасности

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Технологии и продукты западных IT-компаний, включая широко распространенные мобильные устройства, системы спутниковой связи типа Starlink, почтовые и облачные сервисы используются как инструмент «деструктивного информационно-технического воздействия на критическую инфраструктуру и для ведения компьютерной разведки», заявил на «Инфофоруме-2026» помощник секретаря Совета безопасности России Дмитрий Грибков, передает корреспондент РБК.

Помощник секретаря Совбеза пояснил, что это одна из ключевых угроз, на которые должен ответить обновленный документ стратегического планирования — новая редакция Доктрины информационной безопасности.

Грибков также напомнил, что аппарат Совбеза с привлечением государственных органов, научных и общественных организаций ведет работу над проектом новой редакции доктрины. Действующая версия была принята в 2016 году, теперь ее планируют обновить с учетом нарастания угроз. В проекте определяется цель: укрепление суверенитета России в информационной сфере. Под суверенитетом понимается способность государства самостоятельно создавать, развивать и использовать информационную инфраструктуру, распоряжаться своими информационными ресурсами и проводить с их помощью внутреннюю и внешнюю политику согласно национальным интересам.

Помощник секретаря Совбеза также рассказал, какие угрозы видит Россия. Помимо смартфонов и Starlink к ним относятся антироссийские информационные кампании, разведывательная деятельность в киберпространстве, масштабные компьютерные атаки на инфраструктуру и использование IT в преступных целях.

В проекте доктрины также закладываются новые принципы обеспечения безопасности. Ключевым назван принцип неразрывности: вопросы защиты информации должны быть встроены с самого начала в процессы создания и эксплуатации любых цифровых систем, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Для реализации доктрины предлагается создать комплекс государственных систем — защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, обнаружения и ликвидации последствий кибератак. Координатором этой работы будет Совет безопасности.