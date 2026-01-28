 Перейти к основному контенту
0

Горелкин призвал исправлять ситуацию с маркировкой звонков от банков

Горелкин: необходимо исправлять ситуацию с отсутствием маркировки вызовов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ситуацию с отсутствием маркировки звонков от крупнейших банков необходимо срочно исправлять. Об этом заявил первый заместитель председателя IТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. Он отметил, что может быть рассмотрен вариант введения штрафов в случае бездействия компаний.

Согласно вступившим в силу положениям пакета мер по противодействию киберпреступности, маркировать вызовы обязан оператор связи. Однако сейчас отключение маркировки произошло из-за отсутствия договоренностей между финансовыми организациями и операторами связи, отметил Горелкин.

«Закон принимался для того, чтобы защитить граждан от мошенников, выстроить надежный механизм верификации входящих вызовов», — подчеркнул депутат.

Горелкин также выразил недоумение, почему большинство компаний выполняет требования, а некоторые считают себя исключением.

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 27 января «большая четверка» операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка. Корреспондент РБК убедился, что 27 января входящие звонки от «Сбера» и Альфа-банка были не со стандартной пометкой «банк» или конкретным названием финансовой организации, а с надписью «звонок без маркировки». От ВТБ входящий звонок получить не удалось — в поддержке банка ответили, что «сейчас заказать обратный звонок не получится», и предложили позвонить самостоятельно.

Представитель «Т2 Мобайл» (бренд Т2) и собеседник из еще одной компании из «большой четверки» отметили, что именно с 27 января операторы начали сопровождать пометкой «без маркировки» звонки от тех, с кем договоры не заключены.

Прямых штрафов за отсутствие маркировки звонков пока не предусмотрено ни для бизнеса, ни для операторов связи, в худшем случае оператор может не пропустить подобный звонок, то есть звонящий не дозвонится до абонента.

Антонина Сергеева
Антон Горелкин Банки звонки мошенники маркировка
