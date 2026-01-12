В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «нутошато»

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала 12 января в 10:37 мск слово «нутошато», указано в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.

Предыдущее сообщение — «вкрапленье». За прошлый 2025 год «жужжалка» передала 357 сообщений.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц. Также доступна для прослушивания онлайн. Почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.«Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.