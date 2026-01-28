 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico узнало о расколе в партии Ле Пен из-за отношения к России

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Среди депутатов французской правонационалистической партии «Национальное объединение» по-прежнему есть серьезные разногласия по поводу отношения к Кремлю, сообщает Politico.

«Старая гвардия традиционалистов в партии, которая поддерживает тезисы Кремля, столкнулась с новым поколением, поддерживающим Украину», — говорится в статье.

Комментарии шести членов партии, близких к ее лидерам, по информации издания, свидетельствуют о том, что 30-летний Жордан Барделла называет Россию «угрозой» для Франции и Европы в целом.

Сегодня Барделла является главным кандидатом на пост президента, согласно результатам опроса тысячи респондентов, проведенного социологической компанией Odoxa в ноябре 2025 года.

«В зависимости от соперников в первом туре он [Барделла] получит либо 35%, либо 36% голосов, а также одержит победу над всеми остальными кандидатами, прошедшими во второй тур», — пояснила Odoxa.

Другой лидер партии, Марин Ле Пен, в свою очередь, придерживается традиций президента Шарля де Голля, который поощрял сотрудничество с Советским Союзом и был враждебно настроен против США.

Издание напомнило о неоднократных заявлениях Ле Пен вывести Францию из состава НАТО, а также о кредите в €9 млн, предоставленном партии в 2014 году Первым чешско-российским банком (ПЧРБ).

Депутат от партии Ле Пен назвал сделку по 100 Rafale спектаклем
Политика
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

«С 2022 года Марин Ле Пен и Жордан Барделла значительно смягчили свою прежнюю пророссийскую риторику. Этот сдвиг, безусловно, носит стратегический характер, поскольку подавляющее большинство населения Франции поддерживает Украину, но его устойчивость сомнительна», — прокомментировал изданию Оливье Шмитт, бывший французский чиновник, профессор Центра военных исследований в Дании.

На фоне рассуждения о попытке Барделлы войти в политический мейнстрим Politico также напомнило о том, как в 2023 году «Национальное собрание» за несколько месяцев до выборов 2024 года объявило о погашении более €6 млн российского кредита.

Весной 2025 года Марин Ле Пен признали виновной по делу о хищении средств Европарламента. Исправительный суд Парижа отстранил ее от участия в президентских выборах. При этом Politico отметило, что Ле Пен обжаловала этот запрет и если суд изменит решение, то ее имя «наверняка появится в избирательном бюллетене вновь».

Изменение внешнеполитического вектора, по мнению Politico, зависит во многом от того, кто из депутатов станет кандидатом в президенты от партии «Национальное объединение».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Франция Национальное объединение Марин Ле Пен Тьерри Мариани политическая партия
Марин Ле Пен фото
Марин Ле Пен
политик
5 августа 1968 года
Материалы по теме
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню
Политика
Нацсобрание Франции рассмотрит предложение об отрешении Макрона от власти
Политика
Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу из НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
SZ и Bloomberg связали обыски в Deutsche Bank со сделками Абрамовича Политика, 18:34
Песков ответил на вопрос о совместной фотографии Путина и Трампа Политика, 18:34
Стала известна дата похорон экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева Спорт, 18:29
WhatsApp продолжил терять пользователей в России Технологии и медиа, 18:29
Пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада Общество, 18:26
Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа Политика, 18:22
Инвестгигант Fidelity запустит собственный долларовый стейблкоин FIDD Крипто, 18:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Генпрокуратура подала иск об изъятии у Льва Кветного цементных заводов Общество, 18:09
Halyk Bank назначил зампредом по IT бывшего топ-менеджера ВТБ и Сбербанка Бизнес, 18:08
Опт упал, а розница выросла. Что случилось с рынком автозапчастей Авто, 18:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Горелкин призвал исправлять ситуацию с маркировкой звонков от банков Технологии и медиа, 18:00
В The Arena 8 февраля состоится выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» Пресс-релиз, 17:57
Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян Спорт, 17:54